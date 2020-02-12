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С россиян стали собирать больше налогов
За доходами граждан стали следить пристальнее
В России повысилась собираемость НДФЛ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Счётную палату России.
Представители ведомства сообщили о росте поступлений в казну за счёт внедрения технических инноваций и перехода в цифру множества аспектов в деле сбора налогов.
При этом, чиновники отмечают, что ещё порядка 20% всех работающих россиян продолжает получать "серую" зарплату, которая всё ещё не подпадает под уплату налогов.
В этой связи в Федеральной налоговой службе уже заявили, что повышение эффективности работы структуры является основным приоритетом в её деятельности в ближайшем будущем.
Таким образом, россияне могут ожидать усиления фискального давления и введения новых требований, призванных усилить контроль за их доходами.