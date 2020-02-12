С россиян стали собирать больше налогов

В России повысилась собираемость НДФЛ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Счётную палату России.

Представители ведомства сообщили о росте поступлений в казну за счёт внедрения технических инноваций и перехода в цифру множества аспектов в деле сбора налогов.

При этом, чиновники отмечают, что ещё порядка 20% всех работающих россиян продолжает получать "серую" зарплату, которая всё ещё не подпадает под уплату налогов.

В этой связи в Федеральной налоговой службе уже заявили, что повышение эффективности работы структуры является основным приоритетом в её деятельности в ближайшем будущем.

Таким образом, россияне могут ожидать усиления фискального давления и введения новых требований, призванных усилить контроль за их доходами.