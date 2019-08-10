Какая скорость езды на автомобилях самая выгодная с экономической точки зрения, сообщает DEITA.RU.

Чтобы сократит затраты на топливо, вы можете использовать несколько приемов. Например, ездить в городе со скоростью 80-90 км/ч – это оптимальный вариант для не слишком быстрых разъездов по трассе, когда требуется периодически тормозить и снова трогаться с места.

К повышению трат на бензин приводят резкое ускорение и торможение, постоянные изменения скоростного режима. Размеренная езда поможет вам избежать необоснованных трат. Старайтесь ездить на одинаковой скорости.

Анастасия Туркова