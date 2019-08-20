Женщины и мужчины, у которых относительно небольшой объем талии, значительно меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «РИА Новости».

Согласно данным, полученным в ходе исследований экспертами Минздрава России, речь идет о талии менее 94 сантиметров для мужчин и 80 сантиметров для женщин.

Кроме того, чтобы избежать инсультов, необходимо отказаться от курения и каждый день есть не менее полкилограмма фруктов и овощей, а также полчаса нагружать организма всякими физическими упражнениями.

Екатерина Брязгунова