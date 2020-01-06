Новости
«С учетом Северного Кавказа» - СовФед прокомментировал снижение брачного возраста
6 Январь 2020, 02:15
Названа типовая зарплата судебных приставов
6 Январь 2020, 01:15
Школьников России ждут нововведения в учебной программе
6 Январь 2020, 00:15
Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году
5 Январь 2020, 23:15
Новые правила уплаты налогов озвучили россиянам
5 Январь 2020, 22:15
Советы по выбору алкоголя дали в полиции Приморья
5 Январь 2020, 21:15
Россиян в 2020 году ждет повышение зарплат
5 Январь 2020, 20:15
Краевая прокуратура взялась за стоматолога из Уссурийска
5 Январь 2020, 19:45
«С учетом Северного Кавказа» - СовФед прокомментировал снижение брачного возраста
В СовФеде дали комментарий по поводу возможного снижения возрастного порога для вступления в брак, сообщает DEITA.RU.
По словам главы «социального» комитета СовФеда Валерия Рязанского, россиянам не стоит ожидать, что в России примут закон, разрешающий всем без исключения вступать в брак до достижения шестнадцатилетнего возраста. Политический деятель считает, что, говоря о готовящихся поправках в Семейный кодекс и федеральные законы, Минюст имел в виду расширение оснований для разрешения несовершеннолетним становиться супругами в исключительных случаях.
Также Рязанский предположил, что авторы инициативы хотят на законодательном уровне закрепить некоторые свадебные традиции коренных народов некоторых российских регионов.
«Например, с учётом сложившихся традиций народов Северного Кавказа», - высказал предположение политик отмечая, что даже в этом случае особые полномочия получат лишь некоторые регионы.
Екатерина Цой