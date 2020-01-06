«С учетом Северного Кавказа» - СовФед прокомментировал снижение брачного возраста

В СовФеде дали комментарий по поводу возможного снижения возрастного порога для вступления в брак, сообщает DEITA.RU.

По словам главы «социального» комитета СовФеда Валерия Рязанского, россиянам не стоит ожидать, что в России примут закон, разрешающий всем без исключения вступать в брак до достижения шестнадцатилетнего возраста. Политический деятель считает, что, говоря о готовящихся поправках в Семейный кодекс и федеральные законы, Минюст имел в виду расширение оснований для разрешения несовершеннолетним становиться супругами в исключительных случаях.

Также Рязанский предположил, что авторы инициативы хотят на законодательном уровне закрепить некоторые свадебные традиции коренных народов некоторых российских регионов.

«Например, с учётом сложившихся традиций народов Северного Кавказа», - высказал предположение политик отмечая, что даже в этом случае особые полномочия получат лишь некоторые регионы.

Екатерина Цой