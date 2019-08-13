Почти каждый день в новостном пространстве появляется информация о новых инициативах ГИБДД с целью оптимизации и улучшения контроля за движением на отечественных дорогах. Случается, что рвение дорожной полиции выглядит странно: у россиян даже складывается впечатление, что её главная цель - придумать что-то, лишь бы заполнить отчет о проделанной работе. Самые удивительные нововведения и инициативы ГИБДД вспоминает DEITA.RU.

Весной соцсети взбудоражила новость о радикальном повышении штрафов за мелкое превышение скорости. Сейчас за незначительное нарушение скоростного режима штрафуют на 500 рублей, полиция же предлагала повысить наказание до 3 тысяч.

Гнев народа понятен: водитель - не робот, чтобы постоянно глядеть на спидометр - не превысил ли скоростной режим на 15-20 км/ч. На некоторых участках, где дороги хорошие, просто физически невозможно за этим уследить.

ГИБДД обвинили в неоправданных поборах и подмене понятий - не безопасность движения, а желание снова обчистить народ инкриминировали ведомству. Пока повышения не случилось, но и расслабляться водителю рано.

Несколько лет назад полиция практиковала поиск угнанных автомобилей с помощью беспилотников. В тестовом режиме систему запустили в Москве и Подмосковье. Но результатов ГИБДД практически не достигла.

В самом деле, как определить с воздуха угнанный автомобиль? Перевесить номера - и дрон совершенно бесполезен. Если только недалекие угонщики будут ползти по автобану с прежними номерами в светлое время суток...

В 2016 году появилась информация, что, якобы, сотрудники ГИБДД перестанут выезжать и оформлять аварии без пострадавших.

Получить компенсацию предполагалось только с помощью европроткола с определенным лимитом. Это было связано с вероятным сокращением личного состава полиции в регионах. Полиции надоело быть секретарями.

Нетрудно догадаться, что в этом случае попавшие в аварию решали бы вопросы не по закону, а по понятиям, как в девяностые. А еще отсутствие полицейского на месте - отличный шанс сымитировать ДТП, а затем стрясти со страховой компании сотни тысяч рублей.

Прошлой весной у ГИБДД вообще случилось обострение. Так, дорожная полиция хотела законодательно снизить скорость езды для водителей с маленькими детьми на 20 км/ч. То есть, по федеральным трассам вместо положенных 90 таким автомобилистам разрешили бы максимум 70.

Люди недоумевают: очевидно, что семьи и так ездят с меньшей скоростью, зачем прописывать это в правилах? Водители в штыки восприняли приравнивание детей к прицепам. Ограничения снова связали с желанием пополнить бюджет на штрафах.

И не только рядовые автолюбители. Не так давно президент России Владимир Путин публично осудил ГИБДД за то, что камеры фиксации нарушений "прячут в кустах", лишь бы получить побольше штрафов. «В этом случае происходит прямая подмена смысла», - заявил президент.

Реакция ведомства была незамедлительной. На сайте ГИБДД открыли местонахождение всех камер в свободном доступе. Правда, сайт тут же упал и «лежал» несколько дней.

Очевидно, что смысл теряется и в других инициативах дорожной полиции. Так, недавно российские автолюбители знатно позабавились со свежего креатива дорожной полиции. В сетях появился ролик, на котором происходит странный экшн, призванный снизить аварийность на ЖД-переездах.

Арендованный тепловоз украсили плакатом о беззащитности автомобилистов на рельсах, а далее креативные сотрудники разыграли миниатюру с «разломом» бутафорского жигули при встрече с поездом.

Кульминацией ролика стал выход из салона авто странных людей в серебристых костюмах, похожих на пришельцев. Сложно понять, как именно этот нелепый перфоманс поможет повысить безопасность, но пользователи Youtube годный контент оценили.

Василий Кучин