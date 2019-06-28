Новый развод автомобилистов под названием «С вас штраф» процветает в Москве, сообщает DEITA.RU. Его появление спровоцировало появление двух приложений: «Помощник ГИБДД» и «Помощник Москвы».

Данные приложения позволяют любому человеку выступать в роли инспекторов ГИБДД. Наблюдая за тем, насколько граждане правильно паркуют свои транспортные средства, те, кто зарегистрировал надлежащим образом сервисы, имеют право направлять в Госавтоинспекцию материалы о неправильной парковке. Речь идет о парковке на месте, предназначенном для инвалидов, на газоне или слишком близко к пешеходному переходу.

Однако не все обладатели приложения оказались порядочными людьми. Некоторые фиксируют нарушение и оставляют записку, чтобы водитель перевёл средства на такой-то электронный кошелек. Чаще всего сумму простят на 20 процентов меньше штрафа.

Автоэксперты рекомендуют не торопиться переводить деньги. Ведь никакие организации, в том числе ГИБДД, которые уполномочены следить за парковками, не принимают анонимных обращений, поэтому требование денег, скорее всего, блеф.

Екатерина Брязгунова