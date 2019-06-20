Если дальневосточный гектар не освоен по одному из четырех критериев, то землепользователь его лишится, сообщает DEITA.RU.

Через три года после начала проекта «Дальневосточный гектар» получатели начали подавать первые декларации о выполнении своих проектов. Декларационная кампания стартовала в июне. Первыми отчитываются местные жители, которые получили участки еще в 2016 году. В своих отчетах они обязаны указать, как участок используется в настоящее время, и что было построено на нем.

Как ранее сообщалось на сайте Минвостокразвития, декларации гектарщиков будут оцениваться по 4 критериям, в зависимости от выбранного целевого назначения. Так, если на земле затеяно капитальное строительство, объект должен быть завершен более чем на 50%, и у владельца должно быть свидетельство о регистрации права на объект недвижимости. Дачники и садоводы должны быть обработать более 50% участка и предоставить местным властям соответствующие фотоматериалы. По третьему критерию в участок нужно инвестировать более 50 тысяч рублей и это доказать налоговой декларацией. Четвертый критерий – доход от участка составил более 30 тысяч рублей.

Если один из критериев полностью не выполнен, то землепользователь лишается своего участка. В связи с этим эксперты предрекают первую волну отказов от «дальневосточных гектаров», и часть земель в скором будущем может снова оказаться в свободном доступе.

Отметим, что проект оказался не настолько востребованным среди россиян, как ожидалось. Большая часть гектарщиков оказалась из дальневосточных регионов. Самыми популярными оказались земли в Приморском и Хабаровском краях, а также в Якутии. Известно, что спустя три года гектары получили около 79 тысяч россиян, однако историй успеха намного меньше. На сайте надальнийвосток.рф опубликовано менее 30 вдохновляющих примеров.

По словам получателей дальневосточных гектаров, одной из наиважнейших проблем в процессе освоения земельных участков оказалось отсутствие инфраструктуры. процент обжитых территорий на ДВ очень низок, а земли вокруг населенных пунктов быстро кончились. Власти обещали помочь со строительством инфраструктуры в новых поселениях, которые должны были создать землевладельцы, однако идея создания новых населенных пунктов в регионе так и не прижилась.

Иван Юрьев