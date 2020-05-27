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С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

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Министерство труда выступило в поддержку идеи страхования россиян от безработицы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В случае, если данная идея будет поддержана, то с зарплат россиян будут удерживать проценты на пополнение специального фонда.

Проректор Финансового университета при правительстве Александра Сафонова рассказал изданию, что, как правило, согласно мировой практике, размер отчисляемых взносов составляет около 2% от зарплаты.

В профильном министерстве отметили, что готовы приступить к разработке соответствующей системы отчислений, только если российский бизнес и профсоюзы придут к общему мнению по данному вопросу.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован рекордный уровень безработицы за последние восемь лет.

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