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С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента
Накопленные доходы пригодятся гражданам в будущем
Министерство труда выступило в поддержку идеи страхования россиян от безработицы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
В случае, если данная идея будет поддержана, то с зарплат россиян будут удерживать проценты на пополнение специального фонда.
Проректор Финансового университета при правительстве Александра Сафонова рассказал изданию, что, как правило, согласно мировой практике, размер отчисляемых взносов составляет около 2% от зарплаты.
В профильном министерстве отметили, что готовы приступить к разработке соответствующей системы отчислений, только если российский бизнес и профсоюзы придут к общему мнению по данному вопросу.
Ранее стало известно, что в России зафиксирован рекордный уровень безработицы за последние восемь лет.