С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

Министерство труда выступило в поддержку идеи страхования россиян от безработицы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В случае, если данная идея будет поддержана, то с зарплат россиян будут удерживать проценты на пополнение специального фонда.

Проректор Финансового университета при правительстве Александра Сафонова рассказал изданию, что, как правило, согласно мировой практике, размер отчисляемых взносов составляет около 2% от зарплаты.



В профильном министерстве отметили, что готовы приступить к разработке соответствующей системы отчислений, только если российский бизнес и профсоюзы придут к общему мнению по данному вопросу.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован рекордный уровень безработицы за последние восемь лет.