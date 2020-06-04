Садоводам и огородникам могут разрешить голосовать заочно

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, садоводнические и огороднические товарищества столкнулись с проблемой проведения собраний, в качестве выхода предлагается разрешить представителям товариществ голосовать заочно, сообщает ИА DEITA.RU. Однако как именно будет организовано голосование, пока не ясно.

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект, согласно которому предлагается разрешить проводить общие собрания членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования с 1 мая по 31 декабря текущего года, пишут «Известия».

В условиях пандемии коронавируса члены товариществ оказались в западне – нельзя выбрать председателя, утвердить смету, провести сбор взносов. Получается, что нужные средства не поступают в распоряжение товариществ, а потому под угрозой срыва находятся договора с обслуживающими компаниями, разъяснил ситуацию автор инициативы, глава комитета СовФеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Ещё одной проблемой обозначен срок рассмотрения документа, Госдума запланировала это дело на июль несмотря на то, что в Кабмин документ был направлен ещё с приходом апреля. Столь поздний срок для садоводов нежелателен. Необходимо скоростное решение вопроса, отметил Кутепов, подчеркнув возраст (свыше 60 лет) большинства членов товариществ.

В правительстве полагают, что законопроект вполне может быть поддержан.

Представители фракции ЛДПР отмечают, что необходимо детально прописать то, как будет проходить голосование. Например, неплохо было бы организовать процедуру идентификации голосующих лиц, дабы избежать негативных последствий. Одним из вариантов было предложено проведение собраний онлайн в Сети.

Тем временем сами садоводы напоминают, что в случае, если не будет собран кворум в 50%, любое решение считается нелегитимным, а собрать кворум в подобном объёме при текущих условиях не представляется возможным.

Единороссы пообещали ознакомиться с законопроектом подробнее в ближайшее время.

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