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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Садовым товариществам грозят миллионные штрафы

огород, дача

С нового года члены садовых товариществ по всей России могут попасть на миллионный штраф за воду. Точнее – за отсутствие лицензии за пользование скважиной общего пользования, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что с первого января «водная амнистия» больше не действует, а значит садовым товариществам нужно срочно бежать за оформлением лицензии на «общие» недра. Садоводам-частникам, которые когда-то коллективно с соседними участками прорубили водную скважину и набирают более ста кубометров воды ежедневно тоже необходимо озаботиться получением документа. Использование воды в коммерческих целях также подлежит лицензированию.

При отсутствии лицензии на скважину в первый раз садоводам выпишут предупреждение, а во второй и последующие разы – многотысячные штрафы от полумиллиона до миллиона рублей. Отмечается, что даже при уплате внушительного штрафа россиянин не освобождается от обязанности получить разрешительный документ на использование недр в своих целях.

Екатерина Цой

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