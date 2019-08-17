В городах Сахалинской области «растут» новостройки. Огромное внимание строительству на островах начали уделять с начала года – по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко стройка развернулась во всех районах. И масштабы работ – впечатляют, сообщает DEITA.RU



Приоритет – расселению ветхого и аварийного жилья. Втрое выросли расходы на это направление, появилась практика заключения соглашений о намерениях на переезд. В таких документах прописывается, когда и где человек получит новый дом.

– Для скорейшего решения проблемы правительство решило увеличить объемы жилищного строительства вдвое. Цель – за ближайшие два года нарастить темпы с 250 тысяч до 500 тысяч кв. м. в год, – заявил Валерий Лимаренко.

Новые земли под строительство областное руководство планирует получить и от министерства обороны, в собственности которого находятся тысячи гектаров земли на островах.В марте была достигнута договоренность о передаче 12 тысяч га региону.

Всего за первое полугодие из аварийного жилищного фонда уже расселено 830 человек. По инициативе главы региона используют сразу несколько способов решения вопроса: строительство нового жилья и покупка квартир в новостройках, покупка жилья на вторичном рынке, капитальный ремонт пустующих муниципальных квартир, выплата выкупной стоимости за ветхое жилье тем, кто не нуждается в новом доме.

Если сравнить динамику ввода жилья на территории островного региона за январь – июль 2018 года и такой же период за текущий год, то разница составит свыше 40 тысяч квадратных метров. Всего в этом году появилось 144,5 тыс.квадратных метров.

Активно строится не только жилье, но и множество важных для сахалинцев социальных объектов. Среди них – инфекционное отделение Корсаковской центральной районной больницы, сельский этнокультурный центр в селе Чир-Унвд, несколько зданий для размещения Южно-Сахалинского пожарного отряда, центр культурного развития в пгт. Шахтерск,детская школа искусств в районе Луговое областного центра, корпус Консультативно-диагностического центра, второй корпус и здание отделения поликлиники №4 Южно-Сахалинска, дополнительные здания к двум школам в областном центре. Также проектируются два дома культуры в селах Адо-Тымово и в Пятиречье, легкоатлетический манежи центр бокса в Южно-Сахалинске.

Перемены происходят и в сфере ЖКХ. Так, в одном из самых удаленных населенных пунктов региона – Северо-Курильске – планируется возведение новой котельной. Существующая построена ещё в 1984 году – в скором времени мощностей будет не хватать из-за активного строительства на острове. Было решено возвести новую к зимнему сезону 2022 года.

В активной фазе находится и реализация программы по формированию комфортной городской среды. К концу года под обновление попадут почти две сотни дворов и общественных пространств, свыше 600 домов.