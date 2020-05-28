Сахалин может стать владельцем «Авроры»

Правительство Сахалинской области может окончательно стать полноправным собственником авиакомпании «Аврора», сообщает ИА DEITA.RU.

По информации ИА «Хабаровский край сегодня», такое предложение выдвинул генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. На текущий момент акции разделены: у «Аэрофлота» в собственности 51% акций дочерней компании-перевозчика, а островные власти владеют 49% акций. И сахалинцы уже согласились на переговоры по этому вопросу.

«Мы собираемся стать авиационным островом и считаем, что это наше конкурентное преимущество. Мы сейчас близко подошли к тому, чтобы авиакомпания «Аврора» стала базовой на Дальнем Востоке и в Арктике», – не так давно говорил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Согласно имеющемуся в распоряжении издания документу, глава региона уже назначил представителем для переговоров председателя правительства области Алексея Белика.