Сахалин не боится дефицита продуктов из-за коронавируса

Власти Сахалина заверили жителей, что проблем в работе потребительского рынка не предвидится. Бесперебойные поставки необходимых продуктов налажены, склады заполнены широким ассортиментом товаров, цены находятся под контролем, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на департамент информационной политики администрации правительства сахалинской области.

Закрытие границ с Китаем не грозит сахалинцам и курильчанам дефицитом овощей и фруктов, а также другой продукции. На данный момент запасы на оптовых складах региона позволяют обеспечить жителей бесперебойной поставкой сельскохозяйственной продукции на несколько месяцев . Более того, местные теплицы в состоянии покрыть потребность граждан в необходимом количестве свежих огурцов и помидоров, причем по более низким ценам, чем привозные.

Под наблюдением властей находится и ценовая политика на рынках. На некоторые виды товаров оптовые цены даже стали ниже по сравнению с прошлым годом. В торговых точках местных производителей стоимость товара остается стабильной. Повышение происходит только за счет зимних условий хранения и расхода на топливо. Мониторинг цен производится еженедельно, и в случае их роста будут предприняты необходимые меры.