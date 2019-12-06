Сахалин обеспечат продуктами местного производства

Дороговизна продуктов на Сахалине является одной из самых острых проблем, над решением которой долгие годы бьются власти и ведущие специалисты области. В рамках большого прямого эфира на областном телеканале, посвященного подведению итогов за 2019 года, губернатор Валерий Лимаренко рассказал о том, каких положительных результатов удалось добиться за 2019 год в сфере потребительского рынка Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

«Высокие цены – были и остаются серьезной проблемой для наших жителей. Мы регулярно проводим социологические опросы и эти вопросы всегда стоят под номером один. Эту проблему не замечать нельзя, а потому мы разбили ее на подзадачи, чтобы решать каждую по отдельности», - заявил губернатор.

В качестве первой обозначенной подзадачи Валерий Лимаренко назвал развитие конкуренции в торговле, которая достигается путем расширения сети социальных магазинов с наценкой на продукты питания не больше пятнадцати процентов. На данной момент в области действуют 121 такой магазин, чей годовой оборот составляет порядка четырех миллиардов рублей.

Вторая подзадача - развитие на Сахалине единой сети местных сельхозпроизводителей, торговля в которой ведется без наценки вообще. За десять месяцев текущего года сеть расширилась на двенадцать магазинов, а потому их общий товарооборот на сегодняшний день равен примерно восьми миллиардам рублей.

Третья подзадача объединяет две вышеназванные, подразумевая под собой активизацию ярмарочной торговли, которая впервые за несколько лет была произведена в 2019 году. Губернатор области отметил, что данная инициатива принесла порядка пятисот миллионов рублей товарооборота и в целом составила примерно четыре миллиарда рублей.

«Развитие сети – это хорошо, но нужно еще и расширять ассортимент, чтобы сахалинцы и курильчане имели возможность в любой момент купить все необходимые продукты по доступным ценам. Для этого в первую очередь нужно увеличивать объемы сельхозпроизводства и сельхозпереработки, - отметил Лимаренко.

По словам губернатора, первые шаги для этого уже сделаны - в 2019 году физический объем мяса, мясных изделий, молока и молочной продукции, производство овощей вырос на четыре процента. В целом за год было открыто три новых производства в Холмском, Тымском районе и Паранайске, выпущено более ста новых видов продукции, в числе которых – сырокопченые и сыровяленые колбасы, сыр, мороженое и т.д. Замороженные лакомства из молока, кстати, в последний раз производились на Сахалине ровно двадцать лет назад.

«Эксперты на полном серьезе считают, что скоро мы будем выпускать мороженое на экспорт», - заявил Лимаренко.

Отмечается, что в целом социально ориентированная торговля принесла региону около шестнадцати миллиардов рублей - это одна пятая часть от всего товарооборота Сахалинской области. В 2020 году планируется добиться увеличения этого показателя до одной четвертой части.

Также в рамках развития конкуренции торговли Сахалина будет введена социальная карта, благодаря которой семьи со скромным достатком смогут получать скидки от трех до десяти процентов в крупных торговых сетях области.

Кстати, губернатор области отметил, что в планах на будущий год значится ввод в эксплуатацию завода по переработке молока, мощностью в 120 тонн в сутки, и запуск завода по промышленному производству сыровяленой продукции с экспортным потенциалом в Оневском районе, запуск пятитонного цеха по переработке мяса в Ногликском районе и завершение строительства птицефабрики «Островная», которая позволит в три раза увеличить производство мяса птицы.

Екатерина Цой