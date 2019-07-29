Новые профильные классы оборудуют в школах Сахалинской области, сообщает DEITA.RU. На это из федерального бюджета выделят 360 миллионов рублей в рамках национального проекта «Образование».

По словам руководителя Сахалинской области Валерия Лимаренко, развитие сферы образования – один из приоритетов для правительства региона. Появление профильных классов позволит ученикам сделать первые шаги в будущей профессии.

«Новые направления подготовки должны стать доступны каждому ребенку. А для тех ребят, которые обучаются в школах-интернатах, это особенно важно», – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Для коррекционных школ закупят оборудование, которое поднимет на новый уровень уроки технологии. Первостепенно оно поступит в школы-интернаты в Долинске и Смирных. У ребят появятся экологические студии, мастерские агропромышленного профиля, кабинеты декоративно-прикладного искусства и картонажно-переплетного дела.

В период реализации нацпроекта новым оборудованием будут оснащены все сельские школы, туда закупят компьютеры, 3D-принтеры, шахматные гостиные. В этом учебном году поработать с новым оборудованием смогут ученики 15 сахалинских сельских школ.

Уроки робототехники, авиамоделирования, и промышленного дизайна начнутся даже в самых отдаленных поселениях региона после того, как в строй войдет мобильный комплекс «Кванториума». Для лучшего развития и обмена информацией островные учреждения будут связаны в единую электронную сеть. Отразятся перемены и на учениках – им станет доступен высокоскоростной Интернет.

В Южно-Сахалинске, Поронайске и Ногликах появятся образовательные центры «IT-Сube», где ребята смогут улучшить навыки в сфере высоких технологий. Там можно будет заниматься программированием, робототехникой, развитием виртуальной и дополненной реальности.

Напомним, ранее глава региона Валерий Лимаренко наметил планы до 2021 года обеспечить детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в детских садах за счет строительства новых учреждений и поддержки родителей. К 2025 также должен быть решен вопрос второй смены в школах. В настоящее время уже завершается строительство новых учебных заведений в Корсакове и Долинске, школы-детсада в Охинском районе, дополнительных зданий для школ в Южно-Сахалинске. Всего в ближайшие годы появится несколько десятков новых объектов.

Постепенно решается и вопрос развития высшего образования на островах – в этом году из регионального бюджета впервые были профинансированы бюджетные места для 240 студентов регионального вуза СахГУ, также у университета появился новый ректор, было заключено соглашение о сотрудничестве с РАН.

Иван Юрьев