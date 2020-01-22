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Сахалин соединят с материком неизвестно чем
Два варианта железнодорожного перехода с материка на Сахалин предложили авторы проекта, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.
Как напоминает агентство, проект строительства железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается уже много лет. Причем, свои сторонники есть как у варианта с мостом, так и с тоннелем. К окончательному решению высокие руководители еще не пришли. Ну а пока представлены разные варианты проекта. В разработке участвовало 16 разных проектных институтов и других учреждений. В эту работу было вложено более 3 миллиардов рублей.
Ось трассы мостового перехода предлагается разместить в двух вариантах: либо по линии мыс Средний (Хабаровский край) - мыс Погиби на острове, южнее проходящих коммуникаций - газопровода, либо из бухты близ горы Муравьева до мыса Погиби.
Во втором варианте расстояние до коммуникаций увеличивается, что позволяет соблюсти требования по охранным зонам, а также уменьшает вероятность влияния моста на них. Мостовой переход предлагается сделать однопутным с шириной колеи 1520 мм.
Трасса по первому варианту в материковой части в районе небольшого поселка Лазарев Николаевского района, находящемся недалеко от мыса Среднего, расположена на крутых склонах. Там выявлены места, где возможны оползни и обвалы и необходимо будет предусмотреть дополнительные меры по предотвращению завалов пути.
Для строительства тоннеля предполагается устройство временных предпортальных площадок, в частности, на восточном побережье материковой части пролива Невельского; ближайшим населенным пунктом там является поселок Лазарев, и в районе мыса Погиби с одноименным упраздненным поселком на северо-западе Сахалина на побережье пролива Невельского у самой узкой его части. Ближайший к этому месту — поселок Ныш. Тоннель также предполагается однопутным с шириной колеи 1520 мм.
В марте 2020 года в Николаевске-на-Амуре проекты перехода через пролив будут представлены на общественных слушаниях. Примечательно, что речи о переходе автомобильном не идет – только железнодорожный.
Дмитрий Санников