Сахалинцам и курильчанам стали доступнее небо и море

Всего за 12 месяцев материк стал значительно ближе к единственному островному региону России. У жителей и гостей Сахалинской области появилась масса новых возможностей путешествовать внутри региона, ездить в гости к соседям и летать в Москву, сообщает DEITA.RU.

Год назад сахалинцы и курильчане даже представить себе не могли, что между городами области появятся рейсы, вернется такой авиагигант, как «Аэрофлот» с билетами по «плоским тарифам», трасса Южно-Сахалинск – Оха станет федеральной (значит в том числе ускорится ее строительство). А еще для региона будут строить четыре новых теплохода. Это все стало возможно благодаря инициативам руководителя региона Валерия Лимаренко.

В полтора раза расширилась сеть внутриобластных и межрегиональных маршрутов. Введены единые тарифы для всех пассажиров – вне зависимости от места регистрации. Возобновились рейсы из Южно-Сахалинска в Шахтерск и Ноглики. Жители и гости области, посещающие эти города в рамках командировок, теперь значительно экономят время. Вместо 4-6 часов на поезде, они могут добраться всего за 1,5 на самолете.

Впервые вертолетное сообщение соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. Эта радостная новость для островитян, которые раньше неделя ждали, чтобы добраться до материка или Сахалина.

Появились регулярные рейсы из областного центра в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский по приятным ценам – в пределах 7,5тысяч рублей. С октября по московскому направлению вернулся авиагигант «Аэрофлот», при этом билеты продаются по «плоским тарифам», которые обеспечены за счет бюджета Правительства Сахалинской области.

Морское сообщение также позволит значительно улучшить транспортную связь между островами. Кипят работы на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге – здесь строятся два судна ледового класса вместительностью по 146 пассажиров. Кроме этого каждое из суден сможет перевозить по 24 контейнера с грузами. И еще два судна (вместимостью 200 человек каждое) строятся на Амурском судостроительном заводе.

С начала года в Сахалинской области началось активное обновление авиационной инфраструктуры. Активные работы ведутся по реконструкции нескольких воздушных гаваней – на острове Шикотан, в Южно-Сахалинске и в северной столице региона – Охе. Повышение транспортной доступности является одним из ключевых направлений работы областного правительства обозначил врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

В Охе началась завершается реконструкция существующей взлетно-посадочной полосы, которая построена в 1975 году и уже давно нуждается в ремонте. Обсуждается на всех уровнях власти и вопрос строительства на Шикотане новой взлетно-посадочной полосы. Планируется, что она разместится между селами Малокурильское и Крабозаводское, а ее протяженность будет порядка 800 метров.

Новую взлетно-посадочную полосу также получит аэропорт Южно-Сахалинска. По словам специалистов, через 5-7 лет действующая будет остро нуждаться в ремонте. И тогда жителям и гостям острова придется летать на материк через Ноглики, Шахтерск или Оху.

Построить объект и ввести в эксплуатацию планируют к 2025 году. Уже сейчас здесь началась подготовка к реконструкции перрона – ее завершат вместе со сдачей нового здания аэровокзала с пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров, то есть до конца 2020 года.

«Для нас повышение транспортной доступности – стратегическая задача, потому что наш регион – единственный в стране, полностью расположенный на островах, и к тому же значительно удаленный от центральной России», – уверен Валерий Лимаренко.