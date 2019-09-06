Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко увеличил минимальный размер пенсий для жителей региона с 12 333 рублей до 15 000. Новые выплаты пенсионеры Сахалинской области уже получают. Таким образом, минимальная пенсия стала выше среднедушевого прожиточного минимума в области, сообщает Deita.ru.

«До 1 августа текущего года минимальная пенсия составляла 12 333 рубля. С августа главой области Валерием Лимаренко принято решение увеличить минимальный размер пенсии до 15 тысяч рублей. Такую надбавку будут получать более 20 тысяч неработающих сахалинских пенсионеров. Перерасчет с августа и начисление за сентябрь министерство социальной защиты уже произвело», – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Напомним, помимо этой суммы, все сахалинские пенсионеры получат доплату к пенсии в размере 1000 рублей. Решение об этом на днях принял Валерий Лимаренко после встречи с активом движения «Сахалинская гвардия». По его словам, в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне это станет хорошей поддержкой для старшего поколения.

«Забота о сахалинцах и курильчанах – приоритет деятельности регионального правительства, – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Я неоднократно говорил, что наши пенсионеры не должны быть бедными. Благодаря новой доплате пенсия островитян станет выше областного среднедушевого прожиточного минимума».

Увеличенную выплату будут получать неработающие пенсионеры, дети-инвалиды, а также несовершеннолетние островитяне, потерявшие кормильца.

Михаил Светлов