Проект «Диспансеризация на колесах» охватил уже несколько населенных пунктов Сахалинской области. Своевременная диагностика позволяет выявить даже онкологические заболевания, сообщает DEITA.RU.



По Сахалинской области передвигаются два мобильных комплекса. В одном находится рентген-кабинет, где можно пройти флюорографию и маммографию, во втором – мини-лаборатория для исследования анализов крови на сахар и холестерин и проведения ЭКГ. Там же есть место для приема терапевта. Машины останавливаются в разных дворах, и все желающие могут пройти профилактический осмотр без предварительной записи.

«Диагностика помогает выявлять опасные недуги на ранних стадиях. Благодаря проекту «Диспансеризация на колесах» жители области могут быстро и без проблем проверить свое здоровье по месту жительства, не посещая поликлинику», – отмечает глава региона Валерий Лимаренко.

Выездная диспансеризация проходит с начала июля, и обследоваться уже успели более 450 человек. Помимо столицы островного региона – Южно-Сахалинска – к проекту подключились Корсаков, Анива, Томари и Ноглики. Специалисты отмечают, что сейчас в диспансеризации активно участвуют и представители молодежи.

На прошлой неделе выездное обследование прошло в одном из планировочных районов Южно-Сахалинска. К девяти утра у передвижных комплексов уже собралась небольшая очередь. После заполнения анкеты жителей приглашают внутрь, результаты анализов выдаются на месте. Граждане оценили плюсы передвижного диагностического центра. Они отметили, что не всегда удается следить за здоровьем, поэтому «диспансеризация на колесах» служит удобным напоминанием о важности профилактики заболеваний.

Если у врачей возникают подозрения на серьезные недуги, пациента направляют на более детальное обследование. К слову, с начала года благодаря диспансеризации специалисты южно-сахалинской поликлиники №4 выявили несколько случаев онкологических заболеваний. Обнаружение таких болезней на ранних стадиях​ существенно увеличивает шансы на успешное лечение.

В Сахалинской области также действует единый день диспансеризации. Пройти профилактический медосмотр теперь можно по средам с 17 до 20 часов и в субботу – с 9 до 15 в любой поликлинике. Планируется, что до конца года свое здоровье проверят более 200 тысяч сахалинцев и курильчан.