Областное правительство приглашает сахалинцев к участию в новом и полезном интернет-конкурсе. Показавший свою эффективность сервис «Сахалин.онлайн» теперь задействован в интерактивном проекте, позволяющем сделать свой город или село чище и получить призы, сообщает DEITA.RU.

Напомним, островная область становится интерактивной. Здесь по инициативе главы региона Валерия Лимаренко создаются цифровые сервисы, позволяющие сообщить о проблеме или оставить отзыв. Так, теперь сахалинцы сообщают через портал «Сахалин.онлайн» о несанкционированных свалках. Алгоритм прост – найденный мусор необходимо сфотографировать и загрузить на сайт в специальный раздел, поставив геометку. Но теперь у сахалинцев есть весомая мотивация сообщить о как можно большем количестве свалок: тройку наиболее активных пользователей наградят 2 сентября.

С начала работы сервиса ликвидировано свыше 20 незаконных залежей мусора, еще порядка 15 находятся на исполнении.

«Зимой ликвидировать свалки гораздо сложнее, поэтому хотим выполнить основную часть работы сейчас. Неравнодушные островитяне нам в этом помогут», – отмечает заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

Благодаря сервису уже убрана свалка в Южно-Сахалинске по улице Ленина, 184. Адреса несанкционированных свалок вносятся в единый реестр сайта. Информация помогает региональному оператору ликвидировать мусор.

Сахалинцы также могут обратиться о несвоевременном вывозе мусора, неправильном размещении контейнеров, некачественной уборке подъездов и придомовых территорий от стройматериалов. Всего с начала работы сервиса поступило 150 жалоб, связанных с обращением ТКО. По большинству из них уже предприняты необходимые меры.

Всего «Сахалин.онлайн» за три месяца работы принял около 1500 обращений. Многие проблемы уже решились, есть и те, которые в работе. Сайтом и мобильным приложением сервиса пользуются во всех муниципалитетах островного региона.

Михаил Светлов