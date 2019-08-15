Профессиональная подготовка спортсменов, проведение международных соревнований и спортивный туризм – целую новую отрасль создают на Сахалине власти региона. Ее развитие обеспечат наследие уже прошедших соревнований и планируемая к строительству инфраструктура: к 2024 году в регионе появится 62 новых спортивных объекта. И конечно же, неспроста сахалинцы считаются одними из самых «спортивных» жителей России. Активно создаются новые секции как для детей, так и для взрослых, спортсмены и команды радуют жителей региона своими победами. Развитие физической культуры и спорта на островах – одно из ключевых направлений работы правительства области, обозначенных в начале года врио губернатора Валерием Лимаренко.

Жизнь на Сахалине и Курилах уже насыщена спортивными событиями. С начала года в них приняло участие рекордное количество человек – свыше 70 тысяч. И это не только жители области, но и представители других регионов РФ и других стран. Так, они участвовали во всероссийских соревнованиях «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский азимут», «Всероссийский день бега», «Мини-футбол – в школу», «Паруса России» и другим – регионального и районного значений.

Главным событием этой зимы стали международные игры «Дети Азии», которые открыли массу новых возможностей перед регионом для развития спорта и туристической отрасли. Врио губернатора Валерий Лимаренко установил полезные контакты и договорился о проведении открытого чемпионата по лыжному спорту среди юношей (с Еленой Вяльбе), а также о создании на Сахалине школы биатлона (с Анной Богалий).

Также глава региона намерен создать на острове Всероссийский спортивный лагерь для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов. И в этом поможет наследие «Детей Азии»: в Южно-Сахалинске появилась целая серия современных спортивных сооружений: уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой, сноуборд-парк, трамплинный комплекс. Спортивная инфраструктура острова уже сейчас позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровня.

Подтверждают планы Лимаренко и недавние договоренности: на ПМЭФ он подписал соглашение с Алексеем Миллером о том, что «Газпром» построит в Южно-Сахалинске ряд спортивных объектов, а именно новую ледовую арену, бассейн и многофункциональный спортивный комплекс.

Создание спортивной инфраструктуры идет не только в островной столице: в районах области до конца года должны открыться 11 спортивных сооружений. Уже действуют спортивная площадка в Корсакове и крытый хоккейный корт в Углегорске. До конца года планируются к вводу два хоккейных корта в Смирных и Курильске, три спортивные площадки в Ногликах, Шахтерске и Смирных, спортивный комплекс в селе Ильинском Томаринского района. Завершится реконструкция стадиона «Центральный» и строительство 40-метрового трамплина в Углегорске, а также работы по освещению трассы Восток на СТК «Горный воздух» и строительство универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной.

Начались работы по возведению таких крупных объектов, как легкоатлетический манеж и центр бокса в Южно-Сахалинске, крытый корт в Ногликах, универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в Макарове. Всего же в 2019 году приступят к строительству, реконструкции и проектированию 30 спортобъектов в 14 муниципалитетах. А через пять лет, к 2024 году, планируется построить 62 спортивных объекта. Продолжится также и развитие инфраструктуры «Горного воздуха».

В островном регионе развивается более 90 видов спорта, в том числе два военно-прикладных и один национальный. Совсем маленькие жители учатся кататься на велосипедах, зимним видам спорта, единоборствам и многому другому. Направление «Лыжи в школу» охватило более 2800 детей, они получили возможность бесплатно заниматься горными и беговыми лыжами. И таких проектов для детей Общее количество детей, занимающихся в спортивных клубах составляет 12 654 школьника. Что касается молодежи – в настоящее время активно развивается студенческий спортивный клуб «Сахалинские медведи» на базе Сахалинского государственного университета. В вузе культивируется более 25 видов спорта, где занимаются более 1,5 тысячи студентов. Ребята активно и успешно принимают участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.

Активной жизнью живет всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В 2019 году уже проведено более 100 мероприятий по выполнению нормативов, общее количество участников составило 4062 человека. За первый квартал этого года нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 74 человека.

Особое внимание уделяется старшему поколению. По инициативе Валерия Лимаренко запустили проект «Сахалинское долголетие», направленный на поддержание здоровья пенсионеров. Люди 65 лет и старше получили возможность бесплатно заниматься в тренажерных залах. Проект охватил свыше 5 тысяч пожилых людей.

Таким образом, существующая инфраструктура, те объекты, которые создаются, и высокая вовлеченность в здоровый образ жизни людей в будущем позволят Сахалинской области стать самым спортивным регионом на Дальнем Востоке и, возможно, в стране.

Михаил Светлов