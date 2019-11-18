Сахалинская птицефабрика наращивает производство

Благодаря реализайии инвестпроекта, в ближайшее время увеличатся объемы производства цыплят-бройлеров, сообщает DEITA.RU.



Доставка продуктов питания в города Сахалинской области – сложная задача. Так что местные власти делают все, чтобы производство всего необходимого было на острове. Например, в этом году идет активное развитие единственной на весь Сахалин птицефабрики «Островной».

На строительство новых цехов компании было выделено 800 миллионов рублей в виде субсидий – правительство региона активно поддерживает птицефабрику. Сейчас идут активные работы по расширению бройлерного производства. По словам директора птицефабрики Сергея Добреля, благодаря помощи региона получится более, чем в два раза увеличить производство охлажденного мяса птицы.

Для сравнения: в этом году на птицефабрике работает 4 птичника, еще два только-только построены. По итогам 2018 года было произведено 2 тысячи тонн мяса птицы. По планам проекта уже к 2021 году увеличить этот показатель до 6 тысяч тонн. Такие объемы позволят сделать мясо птицы, а также полуфабрикаты, которые будут производить на фабрике, доступными для сахалинцев и курильчан. Кроме того, в регионе появится 100 дополнительных рабочих мест.

Еще одно направление работы – развитие яичного производства. Для этих целей также строятся птичники. По планам – вйти на производство 120 миллионов штук куриных яиц каждый год. По всем нормам эти помещения удалены от мясных цехов на более, чем 2 киометра. Так как заболевания у этих типов птиц разные, то и заражению из-за растояния будет произойти невозможно.

Как отметил директор птицефабрики, вскоре благодаря субсидиям от правительства области, на фабрике появится свой кормовой цех. Так, если сейчас – да и вообще всю историю птицефабрики с советских времен, комбикорм доставляли с материка, то скоро его будут производить прямо здесь – на Сахалине. Разумеется, это снизит затраты как на само питание для птиц, так и на конечную стоимость потребителей.

Помимо расширения производства мяса и яиц, субсидирование позволит расширить фирменную торговую сеть. Например, уже сейчас стало возможным открыть магазины не только в столице, но и в Долинском, Невельском, Корсаковском, Поронайском, Макаровском районах. В планах – открыть магазин в Охе.

Напомним, во время визита губернатора Валерия Лимаренко в магазины с продукцией местных производителей, стали понятны желания жителей острова. Так, людям важны не только низкие цены, но и качество товара. А, покупая охлажденное мясо птицы от местного производителя, можно быть уверенным и в свежести, и в качестве. Да и за доставку с материка переплачивать не приходится.

Елена Миронова