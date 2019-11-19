Сахалинский этно-стиль передает традиции и культуру островного региона

Природа и культура Сахалинской области по праву считаются уникальными и самобытными. Большие заснеженные сопки и величественные деревья в сахалинских лесах способны пробудить вдохновение у самых разных деятелей культуры. С одним из мастеров побеседовал журналист DEITA.RU.

Эдуард Егоров делает уникальные изделия из кожи рыбы, а также активно украшает одежду собственного пошива аксессуарами из данного природного материала. При этом элементы одежды и изделия объединены единой тематикой – культурой народности нивхи. Эдуард Егоров поделился секретами создания изделий, а также рассказал о своей мечте.

Проявление культуры народности нивхов в современных реалиях

- Эдуард Викторович, с чего началось Ваше знакомство с культурой нивхов?

Считается, что именно нивхи были прародителями всей азиатской расы – китайцев, японцев, корейцев, монголов. Я познакомился с девушкой, представительницей данной народности, мы длительное время общались лишь по телефону, затем встретились. С тех пор я являюсь одним из членов семейно-родовой общины коренного малочисленного народа Севера нивхи, под названием «Тухш». Название с языка нивхов переводится, как «огонь», оно выбрано не случайно – огонь в какой-то степени собирает народ вместе, защищает и является символом домашнего очага. Но в то же время огонь может и покарать, наказать, не допустить. Я сам русский, а с нивхами живу уже на протяжении десяти лет. С тех пор я многому научился у них, в том числе и мастерству обработки кожи.

- Сколько человек насчитывает община «Тухш»? Расскажите о быте общины, как нивхи живут в современном обществе?

Нивхи живут родами, община – это ячейка рода. Сколько общин – столько родов, у каждого из них есть глава, старейшина. Мы общиной «Тухш» живём в посёлке Ноглики, в достаточно современных условиях. Дополнительно у нас есть стан, баня, на заливе Ныйво, там добываем рыбу, обрабатываем кожу, и в Ноглики её везём. На заливе безлюдно, не проведено электричество.

Община «Тухш» насчитывает 10 человек. Это тот «костяк» рода, который активно принимает участие в жизни общины. Есть и родственники, которые живут своей жизнью, и дела «Тухш» им не столь интересны. Члены общины собираются не только для совместной рыбалки и обработки шкур. Нивхи участвуют во многих сахалинских праздниках, в том числе не забывают и о традиционно своих, таких, как, например, «Кормление духов моря».

- Эдуард Викторович, Вы известны, как мастер изготовления изделий из кожи рыбы. Кроме того, Вы сами шьёте одежду и украшаете её на мотив узоров нивхов, расскажите о Вашем желании возродить культуру нивхов?

Я долгое время прожил в общине, и проникся убеждениями народности. Хочется возродить именно истинную культуру, которая идёт ещё с давних времён. В поселке есть швейная мастерская, где я сам шью одежду. Хочется уникальности, эксклюзива, которого не встретишь на рынке, тем более в посёлке. Готовые изделия украшаю стилистическими узорами нивхов, и часто сделаны они также из рыбьей кожи. Вещи, изготовленные нашими мастерами, нашли своё место даже в музее Японии. Там есть экспозиция, где представлена национальная одежда со всего мира, в ней можно встретить изделия моего авторства.





Изделия из необычного материала

- Вы изготавливаете ремни, чехлы для патронов и ножей, обложки для паспортов и многое другое. Расскажите, как появилась идея создавать практичные вещи из рыбьей кожи?

Я начал этим заниматься, когда только пришёл в общину. Поначалу ловил рыбу и просто её рассматривал – её чешуйки, цвета, которыми природа одарила животное. Северная рыба не как на юге, или в городских условиях, она вся красивая. Цель моего мастерства – оставлять всё в первоначальном виде. Я показываю красоту самой структуры кожи рыбы, чешуи, весь её рисунок и цвета.

- Сколько оборудования необходимо для изготовления изделий из рыбы?

Все изделия сделаны вручную, единственное оборудование – деревянная кожемялка. Они бывают разных размеров, у нас в общине самая большая, и это очень удобно. Потому что с её помощью можно обрабатывать и кожу крупных рыб, таких, как, например, нерка. Отчасти благодаря тому, что изделия создаются полностью вручную и удаётся сохранить тот самый древний стиль нивхов, так как технология обработки кожи остаётся, как у древних представителей народности.

- Когда слышишь словосочетание «рыбья кожа» в первую очередь возникает ассоциации с устойчивым запахом рыбы. Наверное, у Вас есть секрет, как избавиться от запаха?

Я кожу дезинфицирую от жиров, потому что она портится, в основном, именно от жиров. Обрабатываю кожу специальным составом, сделать который можно из подручных средств. Несмотря на простое средство, оно эффективно в борьбе с рыбьим жиром и запахом. Шкура без жира сохраняется дольше и лучше. Если не удалить жир, шкурка меняет цвет, желтеет со временем. Есть современные заводы, которые работают с кожей рыбы, однако там её красят, и кожа становится цветной, теряет свои природные цвета. Однако, скорее всего, именно данная краска не даёт шкурке становится жёсткой. Но у древних было всё по-другому, поэтому я и оставляю первоначальный вид.

- Расскажите о процессе изготовления того или иного изделия?

На стане мы рыбу поймали, там её распотрошили, приготовили шкуру для дальнейшей обработки. Затем привезли материал в студию. Там её при помощи воды и специального раствора необходимо вновь размачивать и мять. Утюгом я не глажу, потому что утюг может испортить шкурку. Я глажу водой – берётся непромокаемая и очень ровная деревянная поверхность, на неё с помощью воды растягиваю шкурку. После размачивания и растягивания, наступает время процесса обработки наждачной бумагой. С помощью данного «инструмента» создаётся нужная толщина кожи. Важно сделать равномерную толщину кожи по всей поверхности сырья. Дальнейшая обработка предполагает скрепление нескольких участков кожи, или шкур целиком, которые могут быть большого размера, поэтому нужен большой стол. Процесс обработки занимает не один день.

- Сколько времени уходит на создание одного изделия, допустим ремня из кожи?

Обработка кожи проходит в среднем три дня, и полдня выделяем на то, чтобы привезти сырьё. Таким образом, три с половиной дня уходит на подготовку сырья для изделия. Дальше наступает время для пресса. Допустим, ремень готов, но так как клей также сделан из рыбьей чешуи, необходимо дать клею просохнуть. Для этого я использую специальный пресс, под которым оставляю изделие на ночь. На следующий день я его прошиваю, для дополнительной прочности. После этого наступает время для узоров, которые я наклеиваю на ремень, после чего вновь отправляю изделие под пресс. В целом, на изготовление одного изделия может уйти неделя.

- Насколько долговечным будет подобное изделие?

Изделию со временем вообще ничего не будет, кожа рыбья – вечная! Единственное, как и любая кожа, она боится тепла и сухости. Поэтому не нужно держать изделия в сухих помещениях.

- Изделия из кожи, изготовленные Вами, теоретически можно даже употреблять в пищу?

Почему теоретически? На практике известно о подобных случаях не только в военное время, но и в современных реалиях. Бывают такие экстремальные ситуации, на Сахалине, особенно на севере, на побережье – там всё сурово. Поэтому бывают такие случаи, когда пограничники по морю блуждают и попадают в такие места, и вынуждены съедать собственную обувь. Такое случается и в мирное время, не дай Бог, конечно, но случается, редко. Ремень из рыбьей кожи тоже можно съесть, при этом известно, что материал сохраняет полезные свойства – витамины, микроэлементы.

- Изделия из кожи рыбы пользуются спросом у покупателей?

Изделия достаточно дорого стоят, и выглядят интересно и необычно. Именно поэтому изделиями активно интересуются даже состоятельные люди. К бизнесменам приезжают компаньоны, и предприниматели дарят друг другу интересные изделия моего авторства. Это такие подарки, которых действительно нет нигде в мире, и сделаны они из Сахалинской рыбы.





Заветная мечта

- Как планируете развиваться в дальнейшем, может быть есть какая-то мечта?

Мы делаем одежду, которая производится из очень дорогого материала, там даже нитки дорогие. Финансовая поддержка была бы не лишней. Мы сейчас подали заявку на получение гранта мэра. Если мы выиграем этот грант, мы возьмём помещение, там около 122 квадратных метров. В таком помещении будет удобно работать с материалом, и этого хватит, чтобы сделать коллекцию. Есть желание делать выставки на Сахалине, а также презентовать островной стиль и по всей стране. Хотим поехать в Москву, в «Сокровища севера». Хочется дать о себе знать, наша община действительно заработала, заслужила студию. Совершенствовать своё мастерство в студии, и есть моя мечта. Если сейчас администрация поддержит наши начинания, это будет первым шагом к ней.

- Помещение пригодилось бы и для проведения встреч?

В крупных городах Сахалина есть специальные этноцентры, где могут собраться сразу несколько общин. Но мы живём в Ногликах, у нас ничего подобного нету, мы, можно сказать, единственная община, которая занимается культурой нивхов. Конечно, помещение пригодилось бы и для встреч общины «Тухш». Смысл моего творчества – польза обществу и возрождение интеллигенции. Могу прямо сказать, что всё к этому идёт, и наш родной Сахалин начинает уверенно набирать ход.

Эдуард Егоров одним из первых начал популяризировать тему сахалинского этно-стиля. Мастер не только сам занимается выделкой кожи и созданием изделий, но и передаёт подрастающему поколению эти древние знания и практические секреты изготовления уникальных изделий, несущих традиции культуры Сахалина и нивхов за пределы островного региона.

Софья Корф