telegr wh call

Новости

Алексей Тимченко: «Экономическая статистика показывает как сильные, так и слабые стороны нашей экономики»

2 Декабрь 2019, 15:15

Медицина стала еще доступнее для приморских сел

2 Декабрь 2019, 15:01

Глава ГИБДД раскрыл правду про камеры на дорогах

2 Декабрь 2019, 15:00

Сельские клубы приводят в порядок в Приморье

2 Декабрь 2019, 14:58

Для МСП и ИП придумают еще одно наказание

2 Декабрь 2019, 14:45

Новые спортивные площадки появятся в Уссурийске

2 Декабрь 2019, 14:40

Приморские дети пойдут в школу не раньше 4 декабря

2 Декабрь 2019, 14:30

Власти устроят бывших военных на работу

2 Декабрь 2019, 14:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Сахалинский «Кванториум» станет флагманом в области дополнительного образования детей

ученые роботы

Детский технопарк «Кванториум» открылся в столице Сахалинской области почти два года назад, но уже претендует на статус лидера в сфере дополнительного образования, сообщает DEITA.RU.

Предназначенный для детей школьного возраста, новаторский образовательный центр объединил под одной крышей сразу 7 направлений обучения: робототехника, управление беспилотными дронами, промышленный дизайн, азы геологии и сейсмологии и даже обучению программированию. Это и многое другое, уверены эксперты, в сочетании с системным подходом и компетентными педагогами станет хорошим подспорьем в будущем каждого ребенка, посещающего «Кванториум - Сахалин». Подробнее о «Кванториуме - Сахалин» рассказал его директор, Артем Сидоров.

Евгений Черемухин

Сахалинский «Кванториум» станет флагманом в области дополнительного образования детей

Читайте также:

Многодетные семьи Сахалинской области получили полмиллиарда рублей на покупку жилья

Крупные проекты Сахалина получат федеральное финансирование

Систему медицинских консультаций «онлайн» внедряют в Сахалинской области

Популярное

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Мощный циклон принесет снегопады в регион

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...