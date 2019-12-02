Сахалинский «Кванториум» станет флагманом в области дополнительного образования детей

Детский технопарк «Кванториум» открылся в столице Сахалинской области почти два года назад, но уже претендует на статус лидера в сфере дополнительного образования, сообщает DEITA.RU.

Предназначенный для детей школьного возраста, новаторский образовательный центр объединил под одной крышей сразу 7 направлений обучения: робототехника, управление беспилотными дронами, промышленный дизайн, азы геологии и сейсмологии и даже обучению программированию. Это и многое другое, уверены эксперты, в сочетании с системным подходом и компетентными педагогами станет хорошим подспорьем в будущем каждого ребенка, посещающего «Кванториум - Сахалин». Подробнее о «Кванториуме - Сахалин» рассказал его директор, Артем Сидоров.

Евгений Черемухин