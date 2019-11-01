Сахалинский спектакль номинирован на «Золотую маску» в пяти номинациях

Знаменитый спектакль «Гроза» Сахалинского международного театрального центра имени Чехова номинирован сразу по пяти номинациям, сообщает DEITA.RU. Премьера спектакля состоялась более года назад, в октября 2018 года.

Режиссер Сахалинской «Грозы» Александр Созонов представил известную со школьной скамьи пьесу в новом, футуристическом свете. Формат не понравился лишь единицам, остальные в полной мере прочувствовали глубину переживаний героев.

Режиссер погружает зрителей в Россию будущего, которая пережила истощение собственных природных ресурсов и отгородилась от мира Великой стеной. Именно сочетание несочетаемого - хрупкости главной героини и суровой реальности России будущего, дарит зрителю удовольствие от подобной непредсказуемой постановки. Однако любителям классики не стоит переживать, режиссер представил лишь «сказку» по мотивам одноименного произведения Островского, формат которой позволяет представлять своё видение сюжета.

Как отмечает Алла Кохан, исполнительница центральной роли, для того, чтобы лучше вжиться в роль, необходимо примерить жизненный ценности героини на себя.

Критики высоко оценили постановку. Спектакль номинирован на премию «Золотая маска» сразу по пяти номинациям: драма/спектакль большой формы; драма/работа режиссёра - Александр Созонов; драма/работа художника - Алина Алимова; драма/женская роль второго плана - Алиса Медведева (Варвара); драма/мужская роль второго плана - Александр Ли (Ваня Кудряш).

Благодаря неординарной постановке Сахалинский Чехов-центр обрёл ещё большую популярность.





Софья Корф