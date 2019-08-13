Центр Южно-Сахалинска в эту субботу превратился в творческий пульс островной области. Здесь впервые состоялся фестиваль уличного искусства «Южный стрит фест» по инициативе активной молодежи, поддержанной врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.





«Южный стрит фест» собрал участников разных направлений уличного движения. Это сотни художников, музыкантов, поэтов, фотографов, танцоров, актеров и многих других. Для всех желающих они провели мастер-классы, устроили представления и тренировки. Особую атмосферу фестивалю придала зона уличного спорта. На неформальной тусовке напротив здания областного правительства был вывезен фанбокс для катания на роликовых коньках и скейтах. Здесь свое мастерство под музыкальное сопровождение ди-джеев продемонстрировали скейтеры, самокатеры, любителей BMX.





По мнению зрителей и участников, мероприятие стало одним из самых ярких событий этого лета. Идею этого фестиваля представители творческого сообщества «Арт-Сахалин» озвучили главе региона в конце июня, и уже в начале августа их мечта сбылась.





«Мы еще раз убедились, какая активная и креативная молодежь на Сахалине. Это была ваша идея собрать на уличный фестиваль представителей самых разных творческих направлений. Показать, на что вы способны и вовлечь людей всех возрастов в калейдоскоп уличных увлечений. Получилось действительно здорово! Правительство области оказало поддержку этому фестивалю и будет в дальнейшем содействовать развитию творческих направлений в нашем регионе. Уверен, мы сможем реализовать еще много действительно интересных проектов», – отметил Валерий Лимаренко.





Текст: Михаил Светлов

Фото: Елизавета Летунова