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Сахарный кризис грозит России
Производители могут обанкротиться, сообщает DEITA.RU.
Евразийская экономическая комиссия подняла тему цен на сахар в России. Как пишет «Российская газета», властям предложили рассчитать минимально возможную цену на килограмм сахара после которой производители будут получать господдержку.
Так, в этом году из-за рекордного урожая сахарной свеклы производители снижали цены на сахар. В итоге по сравнению с 2018 годом цены упали на 40%.
Государству придется определить минимальную цену и субсидировать часть затрат производителям. По такой схеме государство работает с молочным производством.
Елена Миронова