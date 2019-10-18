Сахарный кризис грозит России

Производители могут обанкротиться, сообщает DEITA.RU.



Евразийская экономическая комиссия подняла тему цен на сахар в России. Как пишет «Российская газета», властям предложили рассчитать минимально возможную цену на килограмм сахара после которой производители будут получать господдержку.

Так, в этом году из-за рекордного урожая сахарной свеклы производители снижали цены на сахар. В итоге по сравнению с 2018 годом цены упали на 40%.

Государству придется определить минимальную цену и субсидировать часть затрат производителям. По такой схеме государство работает с молочным производством.

Елена Миронова