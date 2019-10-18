telegr wh call

Новости

Онищенко раскритиковал список опасных прививок

19 Октябрь 2019, 00:30

Сахарный кризис грозит России

18 Октябрь 2019, 23:45

Минтранс запретил спрятанные в кустах камеры

18 Октябрь 2019, 23:15

ЦБ подтвердил догадки о российской экономике

18 Октябрь 2019, 22:45

Россиянам не рекомендуют турпоездки в эти популярные страны

18 Октябрь 2019, 22:15

Банковская утечка данных: россияне могут лишиться денег и квартир

18 Октябрь 2019, 21:45

Пенсионеры Сахалина осваивают электровелосипеды

18 Октябрь 2019, 21:37

Юный спортсмен из Владивостока победил в международном конкурсе по футбольному фристайлу

18 Октябрь 2019, 21:31

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сахарный кризис грозит России

сахар

Производители могут обанкротиться, сообщает DEITA.RU.

Евразийская экономическая комиссия подняла тему цен на сахар в России. Как пишет «Российская газета», властям предложили рассчитать минимально возможную цену на килограмм сахара после которой производители будут получать господдержку.

Так, в этом году из-за рекордного урожая сахарной свеклы производители снижали цены на сахар. В итоге по сравнению с 2018 годом цены упали на 40%.

Государству придется определить минимальную цену и субсидировать часть затрат производителям. По такой схеме государство работает с молочным производством.

Елена Миронова

Читайте также:

Будет ли новый Карибский кризис? (фото)

Россияне перестают замечать кризис

Россияне выходят из кредитной ямы

Популярное

Путин назначил важного чиновника в Приморье

Кожемяко выиграл крабовый аукцион

Маньяк напал на женщину с ребенком в столице

Эти машины никогда не останавливает ГИБДД
Загрузка...
Загрузка...