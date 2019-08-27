На портале уже представили их прототипы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Сайт госуслуг презентовал для россиян пять новых суперсервисов. В их числе оказались обжалование штрафов, правосудие, подача заявлений в правоохранительные органы, пенсия и утрата близкого человека.

Как отметил вице-премьер российского правительства Максим Акимов, новые суперсервисы ориентированы на реальную жизненную ситуацию, за ними стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств.

Размещая прототипы суперсервисов, министры надеются узнать, удобен и достаточен ли потенциальным пользователям функционал, дизайн, а также чего не хватает.

Запуск суперсервисов по 25 приоритетным жизненным ситуациям предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика".

Дмитрий Шевченко