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6 Декабрь 2019, 18:15

Сайты для жалоб на фейковые новости создают в России

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С понедельника, 20 января, заработает единая электронная платформа, включающая в себя два сайта (лендинга), на которых неравнодушные граждане смогут подать жалобу на фейковые новости и случаи глумления над государственными символами в сети, рассказывает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как подтвердил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, разработка сайтов уже завершена, но официально они начнут работать только с 20 января.

Создание сайта было инициировано рабочей группой ОП по защите прав пользователей, а дальнейшую работу по модерации электронной платформы взяла на себя рабочая группа Малькевича при поддержке юристов Фонда защиты национальных ценностей.

Сайт «Фейкам нет» даст возможность гражданам в простой и доступной форме указать в заявлении какие новости они считают фейковыми и почему, с указанием ссылки распространения ложной новости. На сайте «Доступа нет» в аналогичном заявлении можно будет оставить жалобу на факт оскорбления государственной символики, гимна, герба или флага страны.

Малькевич отметил, что создание такого посредника между гражданами и Генпрокуратурой избавит всех от лишней работы и бумажной волокиты. Он также подчеркнул, что проверкой жалоб будут сначала заниматься юристы ОП, выявляя фактические нарушения законодательства, и только потом в конце недели они будут отправлять их в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, что законы об ответственности за распространение фейковых новостей в интернете вступили в силу с 29 марта 2019 года и предусматривают наказание в виде штрафов и дальнейшего административного ареста.

Ирина Елкина

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