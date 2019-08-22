Действия злоумышленников будут пресекать на корню, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Центробанк получит право блокировать подозрительные сайты без решения суда. Речь идёт о ресурсах финансовых пирамид и других финансовых организациях, заподозренных в мошеннической деятельности.
Депутаты Госдумы одобрили данную инициативу в первом чтении ещё в начале года, однако дальше этой стадии он не продвинулся.
Принципиальный момент законопроекта —
решение о запрете онлайн-ресурсов будет принимать единолично председатель
Центробанка.
Банк России получит право до суда закрывать сайты нелегальных финорганизаций ближайшей осенью. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц.
Дмитрий Шевченко