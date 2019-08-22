Действия злоумышленников будут пресекать на корню, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Центробанк получит право блокировать подозрительные сайты без решения суда. Речь идёт о ресурсах финансовых пирамид и других финансовых организациях, заподозренных в мошеннической деятельности.

Депутаты Госдумы одобрили данную инициативу в первом чтении ещё в начале года, однако дальше этой стадии он не продвинулся.

Принципиальный момент законопроекта — решение о запрете онлайн-ресурсов будет принимать единолично председатель Центробанка.



Банк России получит право до суда закрывать сайты нелегальных финорганизаций ближайшей осенью. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц.

Дмитрий Шевченко