Сало и чеснок ввели в армейский рацион

Рацион сибирских военных разнообразили в зимний период салом, чесноком и луком, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Сибирские морозы уже пришли в регион. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься ниже 30 градусов. А потому в армейский быт внесены изменения.

По информации пресс-службы ЦВО, на время морозов будут сокращены работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе. На полевых объектах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева. Для военнослужащих организована выдача сала, чеснока, хлеба, лука и горячего чая.

Часовым в Сибири выдали максимально утепленную одежду - тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы. Кроме того, сокращено до одного часа вместо двух время службы в караулах по охране военных объектов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин по достоинству оценил картошку, подаренную президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В декабре 2018 года Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картофеля «с президентского огорода», а также местное сало. В каждом из мешков были разные сорта — для драников, для пюре, для жарки, для запекания и отваривания.

Дмитрий Санников