Салоны красоты могут закрыться: банкротство идет ударными темпами

Сфера красоты и парикмахерских может сильно сократится из-за банкротства большинства салонов красоты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ъ». Об этом заявили сами участники рынка бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Одной из проблем бьюти-салонов стало невозможность получения субсидий и материальной помощи со стороны государства. Для получения денежных средств поставлены жесткие условия, которые смогут выполнить только 5% участников рынка. Одним из основных условий получения матпомощи является отсутствие задолженностей по налоговым платежам. Которые есть практически у всех.

Также владельцы бьюти-бизнесов добавили, что их работники на руки получат суммы меньше, чем граждане, находящиеся на бирже труда. С перечисленных средств для работников необходимо будет уплатить налог, то есть граждане получат мизерные выплаты.

Еще одной проблемой индустрии станет высокая конкуренция на площади – снимают помещения они в местах с большим трафиком людей, поэтому большинство владельцев зданий неохотно идут на уступки.

Напомним, что салоны красоты и парикмахерские также были включены в список наиболее пострадавших отраслей от коронавирусной эпидемии. Общий объем в Москве данной сферы составляет более 130 млрд рублей. В Приморье работу салонов красоты и парикмахерских разрешили в середине апреля, при выполнении нескольких условий.