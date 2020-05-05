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Салют Победы во Владивостоке перенесли
9 мая запланированного ранее салюта не состоится
Праздничный салют, ранее запланированный на 9 мая во Владивостоке, перенесли на более позднюю дату, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мэрию.
Как пояснили в администрации города, такое решение было принято в связи с тем, чтобы как можно большее количество человек смогли увидеть зрелищное праздничное событие. Поэтому салют было решено перенести на тот день, когда в городе пройдет парад Победы.
Отметим, фейерверки планировали запустить на видовой площадке на Добровольского, 13, в районе ул. Олега Кошевого, 26, у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103), на Русском острове, в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также а также с баржи в Амурском заливе.
Напомним, во время своего выступления перед главами регионов 29 апреля Владимир Путин обратился ко всем россиянам. Он рассказал о том, как в России пройдет празднование 9 мая – полностью его не отменят.
- В центрах городов состоится традиционный салют, который смогут увидеть все жители этих населенных пунктов. Полностью праздничные мероприятия отменять мы не будем, - подчеркнул Владимир Путин.