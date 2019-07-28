Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка рассказала о том, как боролась с лишним весом, сообщает DEITA.RU.

В интервью АиФ Татьяна Навка рассказала о том, что в 16–17 лет у нее появился лишний вес. Для фигуристок – это серьезная проблема, так как даже лишние 100 грамм влияют на прыжки и вращения. А потому тренер закрывал ее в раздевалке на ночь, чтобы она не ела ничего лишнего. «Ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета», - вспомнила о начале спортивной карьеры Татьяна Навка.

«Мы считали каждую копейку, например, куртку мне покупали раз в пять лет. Плюс ко всему мы жили в небольшом городе, где всё было в дефиците... Когда приехала в Москву, у меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности», - рассказала Татьяна Навка.

Супруга Дмитрия Пескова стала самой богатой из всех жен сотрудников администрации Президента. Ее доход в 2018 году составил 218 миллионов 603 тысячи 669 рублей. Персональные данные супругов сотрудников государственной власти не публикуются, но ее фамилию и имя россияне знают и без этого. Татьяна Навка также имеет в собственности два земельных участка и два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 кв. м., владеет тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м, парковочным местом, автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63 и мотовездеходом Yamaha.

Дмитрий Санников