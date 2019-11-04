Самая богатая жена подчиненного Путина объяснила разницу в доходах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее высоких доходов, сообщает DEITA.RU.

Как заявила Татьяна Навка в интервью изданию «Фонтанка.ру», «мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» По ее словам, из-за огромной разницы в доходах, Дмитрий Песков никак не чувствует себя ущемленным. Он «счастлив, рад и доволен», - сказала олимпийская чемпионка.

В администрации Президента России прослеживается общая для страны тенденция: как правило, мужья зарабатывают больше жен. Впрочем, есть и некоторые исключения. Так, заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, согласно сведений, размещенных на официальном сайте Кремля, заработал в 2018 году 12 миллионов 795 тысяч 133 рублей.

Супруга Дмитрия Пескова стала самой богатой из всех жен сотрудников администрации Президента. Ее доход в 2018 году составил 218 миллионов 603 тысячи 669 рублей. Персональные данные супругов сотрудников государственной власти не публикуются, но ее фамилию и имя россияне знают и без этого. Татьяна Навка также имеет в собственности два земельных участка и два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 кв. м., владеет тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м, парковочным местом, автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63 и мотовездеходом Yamaha.

Впрочем, так было далеко не всегда. В начале спортивной карьеры Татьяне Навке доводилось ночевать с мышами и тараканами. «Мы считали каждую копейку, например, куртку мне покупали раз в пять лет. Плюс ко всему мы жили в небольшом городе, где все было в дефиците... Когда приехала в Москву, у меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности», - рассказывала ранее Татьяна Навка.

Дмитрий Санников