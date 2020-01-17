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6 Декабрь 2019, 18:15

Самая дорогая квартира во Владивостоке подешевела

Квартира

Теперь приобрести недвижимости в историческом центре можно «всего» за 99 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Занимающая во Владивостоке первое место по ценнику квартира, продающаяся через приморскую площадку объявлений, «просела» в цене на миллион рублей. Еще на минувшей неделе стоимость супер-элитной недвижимости составляла 100 миллионов рублей.

Предложение, которое сложно назвать бюджетным, размещено с аккаунта агентства «Единый ипотечный центр». Квартира расположена по адресу ул. Светланская д. 1 на третьем этаже объекта культурного наследия Российской Федерации.

«Одно из первых капитальных зданий города в историческом центре, построенное в конце XIX в. в качестве гостиницы «Тихий океан» (Hotel de la Mer Pacifique) владивостокским купцом 2-й гильдии Александром Александровичем Ивановым», – рекламируют риэлторы недешевый товар.

Покупатель сможет распоряжаться 192 квадратными метрами площади. Здесь уместились гостиная, три спальни, финская сауна, два санузла и другие помещения. Квартира имеет два отдельных входа, а высота потолков 4,5 метра.

Наталья Лебедева

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