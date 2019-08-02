Автолюбителям придётся заплатить больше за уже привычную машину, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое бюро "Автостат" заявило о повышении стоимости автомобилей линейка Lada, которые являются самым ходовым товаром в российском автосегменте.

Повышение цен на модельный ряд отечественного производства произошёл 1 августа. Правда, подорожание едва можно назвать серьёзным: все авто повысились в цене лишь на 1%.

Несмотря на такой маленький показатель, на конечной стоимости он отразился в тысячах рублей. Vesta поднялась на 7 тысяч, Largus - на 6, XRay, 4x4 и Granta - на 5.

Представители Lada отмечают, что нынешнее повышение стоимости их авто стало уже третьим с начала текущего года.

Дмитрий Шевченко