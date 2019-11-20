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«Самое низкое значение»: Путин оценил состояние российской экономики
На международном форуме глава государства подвел итоги 2019
года, сообщает DEITA.RU.
В среду, 20 ноября, в Москве начал свою работу инвестиционный форум «Россия зовет!». На его открытии присутствовал российский президент Владимир Путин. На сайте Кремля опубликована приветственная речь главы государства.
В ней президент, в том числе, отметил рост ВВП России в 2018 году – 2,3%. В этом году показатели будут скромнее – всего 1,1%.
Также в России рекордно снизились показатели безработицы. На данный момент 4,6% экономически активного населения без работы. Путин отметил, что это самое низкое значение за всю историю страны.
И, наконец, президент упомянул динамику инфляции. Сейчас она составляет для потребительских цен 3,6%. А уже в начале 2020 года этот показатель должен установиться на уровне 3% и ниже.
Елена Миронова