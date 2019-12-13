«Самое святое забирают» — предложение сенатора возмутило россиян

Россияне возмущены предложением сократить летние каникулы для школьников, сообщает DEITA.RU.

Ранее российские СМИ опубликовали информацию о том, что член Совфеда Алексей Майоров выступил с предложением распределить на нагрузку на школьников через сокращение длительных летних каникул. Тут же политик отметил, что сделать это будет весьма проблематично, так как и учителя, и ученики привыкли отдыхать все лето.

Судя по комментариям в социальных сетях, подобная инициатива не нашла отклика в сердцах россиян.

«Единственное, чего жду по-настоящему дети. Не трогайте каникулы».

«Оставить, как есть, но не грузить учителей бумажной волокитой, типа бумажного журнала, каждодневных отчётов… Заболел — пиши объяснительную, почему ты заболел... А вот школьников прекратить загружать ненужными вещами, например митингами или акциями, не пришли — будьте добры — объяснительную... Это министерства, которым нужен отчёт, направляют приказ в регионы, а те, в свою очередь, по округам, а эти — по управлениям, а управления — по школам и садикам... Заколебали... Когда учить детей?»

«Пусть сам идет в школу поработает и убежит оттуда, роняя тапки, через неделю. И учителя, и дети, и родители ждут этих каникул! Не трогайте летние каникулы!»

«А он знает, что учителя ходят на работу как все остальные люди, пока дети отдыхают?!»

«Пусть депутаты себе урежут зарплату и каникулы! В стране нет проблем, кроме каникул?»

«Я училась по пятидневке, максимум было шесть уроков (и то не каждый день), четвертый класс перепрыгивала. Уберите лишнее из школьной программы».

«Мдаааа добрались до детей… Самое святое забирают у детей»

«Уже достали эти эксперименты с образованием — программы, экзамены, сейчас решили до каникул добраться... Больше заняться нечем?»

Екатерина Брязгунова