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Самое важное: в правительстве обсуждают новый дизайн паспорта
Новый дизайн для паспорта россиянина стал одной из тем повестки на встрече Владимира Путина и зампреда Правительства Максима Акимова, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению с сайта Кремля, Акимов попросил разрешения у президента на то, чтобы провести национальный конкурс среди россиян на выбор итогового дизайна для паспорта нового образца.
«Это должно быть красивое, современное решение. Все-таки паспорт – это один из символов страны, государства. Мы хотим, чтобы решение о его внешнем виде поддержали и сами люди», - обозначил запред.
Отмечено, что проект нового паспорта имеет две формы: пластиковую карту с российским чипом и мобильное приложение, которое будет работать в тех случаях, когда гражданину не нужно будет особенное подтверждение для значимости своего действия.
Напомним, ранее выносилась гипотеза о том, что скоро вход в Интернет в России будет доступен только по паспорту. Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту идею, заявив, что это стало бы нарушением прав граждан.
Александра Маслова