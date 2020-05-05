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Самоизолировались: приморские туристы застряли на отвесной скале

мчс

Незадачливых молодых людей спасли

Спасатели Находки эвакуировали со скалы двоих горе-путешественников, которые решили срезать путь и в итоге застряли на сложном участке, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали сами спасатели, двое молодых людей гуляли по морскому берегу, и решили перебраться из бухты в бухту по скалам. В итоге они забрались достаточно высоко, после чего поняли, что оказались в природной ловушке, не в состоянии ни спуститься с уступа на скале, ни подняться выше.

Один из «пленников» позвонил спасателям, которые немедленно выехали на помощь в составе трех человек.

Помогло то, что у молодых людей была мобильная связь – благодаря этому спасатели были скоординированы и нашли незадачливых туристов. Пострадавших удалось снять со скалы.

Отмечается, что в ходе «приключения» никто не пострадал, однако, спасатели провели с отчаянными юношами профилактическую беседу о безопасном поведении в природной среде. 

мчс

Александра Маслова

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