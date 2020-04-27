Самоизоляция на дне: владивостокцы массово вышли на улицу

По состоянию на 15.00 местного времени индекс самоизоляции во Владивостоке равняется всего 1,5 балла, сообщает DEITA.RU.

Данные сервиса Яндекс.Карты свидетельствуют о том, что на улицах приморской столицы очень много людей, прямо как в обычный день до официально объявленных ограничительных мер.

Другими словами, горожане, очевидно, больше либо не могут, либо не хотят сидеть дома, уменьшая вероятность распространения коронавируса.

Владивостокцев не отвадил от массового выхода на улицу по делам небольшой кратковременный дождь, который недавно прошёл в городе.

Тем временем, уже вторые сутки подряд региональные медики фиксируют одинаковое количество заболевших - по 24 человека вчера и днём ранее соответственно.

Ранее губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявлял о том, что думает над смягчением режима самоизоляции в крае. В частности, он хотел разрешить приморцам гулять утром и вечером.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни собирается вновь обратиться к нации по ситуации с коронавирусом.