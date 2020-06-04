Самоизоляция шопоголику не помеха: у половины россиян траты в пандемию не сократились

У 17% россиян увеличились расходы за период самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU. Опрос провело исследовательское агентство MAGRAM MR.



Ещё 32% граждан тратили в нерабочие месяцы столько же, сколько до коронакризиса, хотя, казалось бы, вынужденное затворничество и приостановка работы магазинов, развлекательных заведений, ресторанов и баров должны способствовать экономии. Экономных россиян оказалось большинство, но незначительное – 51%.

Структура возросших расходов такова. 65% респондентов принялись заедать стресс. В том числе увеличились траты на заказ готовой еды. 33% стали больше покупать аптечных товаров (к аптечным товарам относятся и санитайзеры с медицинскими масками). Ещё одной существенной статьёй расходов стали поездки на такси – на частный извоз стали больше тратиться 20% россиян.

Импульсивный шоппинг в Интернет-магазинах всё-таки проиграл привычке купировать стресс едой. Траты на покупки не очень нужных, но манящих товаров возросли только у 14% респондентов. Платным контентом в Интернете увлеклись 13% россиян, несмотря на то, что многие сервисы стали предоставлять контент бесплатно. 12% стали больше тратить на бензин, 10% - на алкоголь.

6% опрошенных считают, что их траты возросли, потому что цены на продукты поднялись, 2% - потому что поднялись цены на лекарства. По 1% россиян стали больше тратить на ЖКХ и материальную помощь родственникам.

У некоторых респондентов траты выросли сразу по нескольким категориям – в опросе можно было указывать несколько вариантов ответа. В общей сложности в период самоизоляции траты российских потребителей превысили доходы на полтриллиона рублей. Четверть россиян стала тратить накопления. При этом полностью лишились дохода только 17% респондентов, а у 51% доходы сократились.

Что касается экономии, то сознательно стали урезать расходы 40% граждан. Ещё у 30% получилась непроизвольная экономия: исчезли расходы, которые необходимы при поездках на работу и вообще привычном режиме жизни: на транспорт и так далее.