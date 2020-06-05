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Самоизоляция скинула цену ОСАГО
Не пользующиеся автомобилями во время самоизоляции россияне могут рассчитывать на скидку по ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия». Такую точку зрения высказали сами страховщики.
По словам участников рынка, в период карантинных мер количество ДТП на автодорогах значительно снизилось. Если в западных странах страховщики возвращают день за простой авто, то в России вернуть часть средств с ОСАГО невозможно, а факторы его стоимости прописаны в законе.
Однако страховщики сейчас будут бороться за клиента, поэтому стоимость ОСАГО может уменьшиться. Больше всего страховщики будут смотреть на стаж и аварийность. В РСА предполагают, что в последние два месяца может вырасти количество безаварийных водителей, которые смогут претендовать на скидку.
Предполагается, что в среднем стоимость полиса сократится на 15%. А при лучших вариантах на всю пятую часть.
Отметим, что за период самоизоляции выплаты по КАСКО увеличились на 28%, при этом страховщики придумали внутренние программы. Чтобы замотивировать граждан приобретать полисы.