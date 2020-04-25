Самоизоляцию в России продлят еще на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости как минимум еще двух недель жестких ограничений в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала главный санитарный врач страны сказала в ходе совещания с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, в России уже прошли два инкубационных периода коронавируса, но только лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.

По мнению Анны Поповой, меры, которые принимаются в России в связи с пандемией коронавируса, дают свой эффект. Но страна придет к ослаблению ограничений поэтапно. «Невозможно все сделать в один момент», - сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. При этом власти отменили в стране массовые первомайские мероприятия, а также Парад Победы. По последним данным оперативного штаба, в России насчитывается 68 622 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 5849 случаев заболевания за последние сутки. 5 568 пациентов выздоровело, 615 человек умерло.