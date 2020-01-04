Самой пунктуальной авиакомпанией стала российская

Японцы заняли второе место рейтинга, сообщает DEITA.RU.



Аналитическая компания Cirium составила рейтинг авиакомпаний. Места распределялись в зависимости от процента выполненных в срок рейсов.

Как пишет РИА «ФАН», на первом месте оказался «Аэрофлот». Рекордное количество выполненных в срок рейсов – почти 87% от 290 рейсов компании.

На втором месте оказалась японская авиакомпания ANA. Отстает от «Аэрофлота» на доли процента.

Елена Миронова