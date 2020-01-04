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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Самой пунктуальной авиакомпанией стала российская

самолет

Японцы заняли второе место рейтинга, сообщает DEITA.RU.

Аналитическая компания Cirium составила рейтинг авиакомпаний. Места распределялись в зависимости от процента выполненных в срок рейсов.

Как пишет РИА «ФАН», на первом месте оказался «Аэрофлот». Рекордное количество выполненных в срок рейсов – почти 87% от 290 рейсов компании.

На втором месте оказалась японская авиакомпания ANA. Отстает от «Аэрофлота» на доли процента.

Елена Миронова

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