Новости
Автоэксперт сказал, как электоронные ОСАГО изменят страну
4 Январь 2020, 05:30
Самой пунктуальной авиакомпанией стала российская
4 Январь 2020, 04:31
Минздрав отреагировал на предложение продавать шампанское по ночам
4 Январь 2020, 03:30
Идеальное путешествие для каждого знака зодиака назвал астролог
4 Январь 2020, 02:27
Дополнительные компенсации получат медики в 2020 году
4 Январь 2020, 01:34
Список АЗС с некачественным топливом попал в Сеть
4 Январь 2020, 00:23
Ряд законов вступили в силу 3 января
3 Январь 2020, 23:33
Как похудеть после Нового года, сказал диетолог
3 Январь 2020, 22:30
Самой пунктуальной авиакомпанией стала российская
Японцы заняли второе место рейтинга, сообщает DEITA.RU.
Аналитическая компания Cirium составила рейтинг авиакомпаний. Места распределялись в зависимости от процента выполненных в срок рейсов.
Как пишет РИА «ФАН», на первом месте оказался «Аэрофлот». Рекордное количество выполненных в срок рейсов – почти 87% от 290 рейсов компании.
На втором месте оказалась японская авиакомпания ANA. Отстает от «Аэрофлота» на доли процента.
Елена Миронова
Читайте также:
«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам
Летать будут плохо: авиакомпании сделали заявление
До Москвы за 7400: Аэрофлот назвал цену льготных билетов
Популярное
Загрузка...
Загрузка...