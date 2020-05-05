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Самолечение при коронавирусе может довести до реанимации
Своевременное вмешательство специалистов серьезно облегчает работу медиков
Россияне, решившие заниматься лечением коронавируса самостоятельно, преимущественно становятся в итоге тяжелыми пациентами, сообщает ИА DEITA.RU.
О важности вовремя попадать под контроль специалистов рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, исходы куда благоприятнее, если начинать лечение сразу, пишет «Парламентская газета».
«Когда пациент самостоятельно лечится, ждет, принимая самостоятельное лечение, <...> к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжелых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Хотелось бы, конечно, чтобы население это понимало», – цитирует министра издание.
По его словам, в стране занято только 40% специальных коек для коронавирусных больных.