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Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться
11 Сентябрь 2019, 04:45
Один из самолетов «Аэрофлота» перепугал пассажиров тем, что не сумел с первой попытки приземлиться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Ему пришлось зайти на второй круг.
Инцидент произошел в «Пулково», одном из аэропортов Петербурга. Самолет следовал рейсом из Москвы, Питер был конечным пунктом.
Экипаж оказался вынужден был пролетать над взлетной полосой и подняться выше снова, заставив пассажиров испугаться.
Опасную ситуацию самолет не создал, говорят источники. Посадка завершена успешно.
Анастасия Туркова
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