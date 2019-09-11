Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться

Один из самолетов «Аэрофлота» перепугал пассажиров тем, что не сумел с первой попытки приземлиться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Ему пришлось зайти на второй круг.

Инцидент произошел в «Пулково», одном из аэропортов Петербурга. Самолет следовал рейсом из Москвы, Питер был конечным пунктом.

Экипаж оказался вынужден был пролетать над взлетной полосой и подняться выше снова, заставив пассажиров испугаться.

Опасную ситуацию самолет не создал, говорят источники. Посадка завершена успешно.

Анастасия Туркова

