12 Август 2019, 21:03
Самолет экстренно сел с трещиной в лобовом стекле
Источник изображения: пиксабей
Самолет приземлялся в аэропорту с трещиной на лобовом стекле, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информированный источник. Это был пассажирский Ан-24, который вылетел из северной части Камчатки к главному региональный аэропорту.
Вечером двенадцатого августа борт с тридцатью пассажирами, который шел маршрутом Тиличики Петропавловск-Камчатский (Елизово), вынужден был сесть в Петропавловске-Камчатском.
Жертв нет, все пассажиры и экипаж целы.
Анастасия Туркова
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