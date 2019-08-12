Самолет приземлялся в аэропорту с трещиной на лобовом стекле, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информированный источник. Это был пассажирский Ан-24, который вылетел из северной части Камчатки к главному региональный аэропорту.

Вечером двенадцатого августа борт с тридцатью пассажирами, который шел маршрутом Тиличики Петропавловск-Камчатский (Елизово), вынужден был сесть в Петропавловске-Камчатском.

Жертв нет, все пассажиры и экипаж целы.

Анастасия Туркова