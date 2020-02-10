Самолет из Москвы жестко сел на «брюхо»

Самолет компании UTair, летевший из Москвы в Усинск (Республика Коми) жестко приземлился «на брюхо», сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Boeing-737 авиакомпании Utair выполнял рейс из Москвы в Усинск. В аэропорту пункта назначения он прокатился по взлетно-посадочной полосе на «брюхе».

Причиной жесткой посадки самолета Utair, совершавшего рейс Москва — Усинск, могла стать проблема с шасси. Об этом в Росавиации сообщили «Интерфаксу».

Пресс-служба администрации Республики Коми заявила, что 94 пассажира, находившиеся на борту самолета Utair, серьезно не пострадали, но 2 человека обратились в медпункт аэропорта за помощью. Аэропорт Усинска закрыт на время ликвидации последствий жесткой посадки.

Фото: РИА ФАН